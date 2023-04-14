Rusya kararını verdi: Tahıl Koridoru anlaşması yenilenmeyecek

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre Rusya BM aracılığında yürütülen Karadeniz tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonraya uzatılmayacağını söyledi.

Rusya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Beş sistemik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmeden Karadeniz girişiminin 18 Mayıs'tan sonra daha fazla genişletilmesi hakkında konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada Tahıl Koriduru'nın amacına hizmet etmediği ve Ukrayna'nın ihracat yapabilmesi için uygun bir zemin hazırlamayı amaç edindiği söylenirken, Batılı ülkelerin sözünü yerine getirmediği belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Şu anda 1 milyon tondan fazla gıda taşıyan 28 gemi Türkiye karasularında denetim bekliyor" denildi.

Anlaşmayı yenilemeyeceklerini açık bir dille ifade eden Rus yetkililer, bazı taleplerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya bir taraf olarak devam edebileceklerini söylediler.

RUS TALEPLERİ

Batılı güçler, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uyguladı. Gıda ve gübre ihracatına yaptırım uygulanmıyor, ancak Moskova ödemeler, lojistik ve sigorta üzerindeki kısıtlamaların sevkiyatların önünde bir engel olduğunu söylüyor.

Dışişleri bakanlığı, Rusya Tarım Bankası'nın (Rosselkhozbank) SWIFT ödeme sistemine yeniden bağlanması gerektiğini, tarım makineleri ve parçalarının tedarikinin yeniden başlatılması gerektiğini ve sigorta ve reasürans üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Diğer talepler arasında limanlara erişim, Rusya'nın kimyasalı Ukrayna limanına pompalamasına izin veren Togliatti-Odesa amonyak boru hattının yeniden başlatılması ve gıda ve gübre ihracatı yapan Rus şirketlerinin varlıklarının ve hesaplarının blokesinin kaldırılması yer alıyor.



