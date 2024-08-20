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Rusya'da oturum izninde yeni düzenleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel değerleri destekleyen ve "neoliberal değerlere" karşı çıkan yabancıların Rusya'da oturum izni almalarına kolaylık getirdi.

Haber Merkezi
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Rusya'da oturum izninde yeni düzenleme
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Putin tarafından imzalanan kararnameyle, bazı yabancıların Rusya'da oturum izni almalarına yönelik süreç basitleştirildi.

Buna göre, geleneksel değerleri destekleyen ve neoliberal değerlere karşı çıkan kişilerin oturum izni almaları kolaylaştırılırken, söz konusu yabancılar Rusça, Rus tarihi ve yasalarını içeren sınavlardan muaf tutulacak.

Kararnameye göre, Rus hükümeti de vatandaşlarına "yıkıcı neoliberal fikirlerin dayatıldığı" ülkelerden oluşan bir liste hazırlayacak.

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