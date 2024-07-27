Rusya'nın batısında baraj çöktü: Bölge boşaltıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülere göre, Ural Dağları'ndaki Çelyabinsk bölgesinde bir baraj gece saatlerinde çöktü. Bölgede olağanüstü hâl ilan edildi.

Barajın patlamasının ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, bölge halkı çatılara çıkarak yardım bekledi.

Rusya'da Ural Dağları'nın Çelyabinsk bölgesinde meydana gelen baraj çökmesi sonrası bölgede yaşayanlar tahliye edilirken, çevre köylerde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dört köyü etkileyen olaya şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi neden oldu. Yetkililer, Kialimsky rezervuarındaki barajın 100 metrelik kısmının yıkıldığını belirtti.

Yetkililer, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye kurtarma ekiplerini sevk etti.

Rusya devlet medyasına göre, etkilenen köyler Kialim, Mukhametovo, Baydashevo ve Karasevo oldu.