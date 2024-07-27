  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'nın batısında baraj çöktü: Bölge boşaltıldı
Takip Et

Rusya'nın batısında baraj çöktü: Bölge boşaltıldı

Ural Dağları Çelyabinsk bölgesinde bir baraj çöktü. Bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın batısında baraj çöktü: Bölge boşaltıldı
Takip Et

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülere göre, Ural Dağları'ndaki Çelyabinsk bölgesinde bir baraj gece saatlerinde çöktü. Bölgede olağanüstü hâl ilan edildi.

Barajın patlamasının ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, bölge halkı çatılara çıkarak yardım bekledi.

Rusya'da Ural Dağları'nın Çelyabinsk bölgesinde meydana gelen baraj çökmesi sonrası bölgede yaşayanlar tahliye edilirken, çevre köylerde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dört köyü etkileyen olaya şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi neden oldu. Yetkililer, Kialimsky rezervuarındaki barajın 100 metrelik kısmının yıkıldığını belirtti.

Yetkililer, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye kurtarma ekiplerini sevk etti.

Rusya devlet medyasına göre, etkilenen köyler Kialim, Mukhametovo, Baydashevo ve Karasevo oldu.

Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyorTürkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyorYaşam

 

Gaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldiGaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldiDünya

 

Gazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldıGazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldıDünya

 

Dünya
Gazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
Gazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
Anketlerde Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Anketlerde Trump, Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü
Rusya’da savaş uçağı düştü
Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi
İran'da sıcak hava alarmı: Tüm kamu kurumları tatil edildi
İran'da sıcak hava alarmı: Tüm kamu kurumları tatil edildi
Bosna'nın savaş sonrası 30 yılda ekonomisinde değişim anlatıldı
Bosna'nın savaş sonrası 30 yılda ekonomisinde değişim anlatıldı