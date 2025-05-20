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Senato onay verdi: Trump'ın dünürü Kushner, Paris Büyükelçisi oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiği dünürü Charles Kushner'ı onayladı.

Haber Merkezi
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Senato onay verdi: Trump'ın dünürü Kushner, Paris Büyükelçisi oldu
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ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Yahudi asıllı iş insanı Kushner, ABD'nin yeni Paris Büyükelçisi oldu.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'ın babası Charles Kushner'ın kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Başkan Trump, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada "Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyine atandığı, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığı ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini paylaşmıştı.

Trump'ın özel af çıkardığı isimler arasında yer almıştı

Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'ın de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

ABD yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor.

 

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