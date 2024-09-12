Şi Cinping BRICS Zirvesi için Rusya'yı ziyaret edecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yetkililer/Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Bakan Vang, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin, Rus liderin davetini kabul ederek zirveye katılacağını belirtti. Putin de zirve marjında Şi ile ikili görüşme yapacaklarını açıkladı.

Ukrayna Savaşı sonrası ikinci ziyaret olacak

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci kez Rusya'ya gidiyor.

Şi, daha önce Mart 2023'te yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Rus lider de Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Öte yandan bu yıl yeniden devlet başkanı seçilen Putin'in, yurt dışı ziyareti için ilk durağı mayısta ziyaret ettiği Pekin olmuştu.

"Kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı"

Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izlediği gözleniyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.