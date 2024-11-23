Soğuyan havalar Avrupa'da enerji krizini yeniden ısıttı

Avrupa’da, 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla tetiklenen enerji krizi yeniden kapıda.

Soğuyan havalarla ısınma talebinin artması gaz rezervlerini hızla tüketirken, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginlik de gaz fiyatlarında yıllık bazda yaklaşık yüzde 45 artışa neden oldu.

Avrupa'da gaz depolama, bir önlem olarak görülürken, bu yılki stoklar dondurucu soğukların erken gelmesiyle ısınma talebindeki artışla hızla azalıyor.

"Hala gaz tedarikinde sorunlarımız var"

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaşanan enerji krizinden bu yana geçen iki yıldan fazla bir süre içinde Avrupa, enerji sistemini güvence altına almak için mücadele ediyor. Bu durumun rezervlerde gelecek yıl muhtemelen tükeniş ve fiyatlardayükseliş baskının sürmesiyle daha da kötüleşmesi öngörülüyor.

RWE AG'nin CEO'su Markus Krebber, cuma günü düzenlenen bir konferansta, "Hala gaz tedarikinde sorunlarımız var. Rus gazından gerçekten bağımsız olmak istiyorsak daha fazla ithalat kapasitesine sahip olmamız gerekiyor ve bunu muhtemelen bu kış tekrar göreceğiz çünkü kış soğuk bir başlangıç ​​yaptığı için gaz depolama tesisleri oldukça hızlı boşalıyor" dedi.

Yaptırımlar gaz akışını durdurabilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tırmanıyor. Her iki taraf da Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden önce avantaj elde etmek için bu hafta füze saldırıları düzenledi. Artan gerginlik sonucunda ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar, Kremlin'in enerji ihracatından elde ettiği geliri azaltmayı amaçlıyor ancak aynı zamanda bazı Orta Avrupa ülkelerine akan doğalgazın durması riskini de artırıyor.

Energy Aspects analistlerine göre, Avrupa Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmış olsa da, boru hattı gazı için kalan son rotalardan birini kaybetmek gaz piyasasına daha fazla baskı uygulayacak ve küresel fiyatların fırlamasına yol açacak.