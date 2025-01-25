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Sudan'da artan gerginlikten endişe duyan BM Genel Sekreteri Guterres, itidal çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da özellikle başkent Hartum'un kuzeyindeki Cili petrol rafinerisi çevresi ve Darfur'daki Faşir'de çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduğunu söyleyerek itidal çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Sudan'da artan gerginlikten endişe duyan BM Genel Sekreteri Guterres, itidal çağrısı yaptı
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BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Guterres, tarafları, Sudan ve bölge için ciddi ekonomik ve çevresel sonuçlar da dahil olmak üzere tehlikeli sonuçlar doğurabilecek tüm eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

"Sudanlı kadınlar, çocuklar ve erkekler, çatışan tarafların devam eden askeri harekatlarının bedelini ödemektedir"

Sivillerin ve sivil altyapının korunması ile insani erişimin sağlanması konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatan Guterres, "Sudanlı kadınlar, çocuklar ve erkekler, çatışan tarafların devam eden askeri harekatlarının bedelini ödemektedir." uyarısında bulundu.

Guterres, taraflara, Sudanlı sivillerin daha fazla zarar görmesini önlemek amacıyla çatışmaların derhal durdurulmasını hedefleyen acil ve samimi bir diyaloğa girme çağrısını yineleyerek çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde çözümünün yalnızca kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olduğunu vurguladı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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