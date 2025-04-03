Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik dünkü saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.
Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail güçleri, dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombaladı.
Dera'ya yönelik saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Ne olmuştu?
İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.
İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.