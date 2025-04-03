  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
Takip Et

Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik dünkü saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'de İsrail'in dünkü saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
Takip Et

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail güçleri, dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombaladı.

Dera'ya yönelik saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Ne olmuştu?

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!Dünya
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladıÇin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladıDünya
Çin'den, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasına sert tepki!Çin'den, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasına sert tepki!Dünya

 

Dünya
İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek: Uygulamaya Türkiye dahil mi?
İngiltere’ye elektronik izinsiz girilemeyecek: Uygulamaya Türkiye dahil mi?
İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!
İsrail'den, Gazze kentindeki 4 mahalle için tahliye uyarısı!
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladı
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladı
Netanyahu yakalama kararını hiçe saydı! UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a gitti
Netanyahu yakalama kararını hiçe saydı! UCM'nin hakkında yakalama kararına rağmen Macaristan'a gitti
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
Trump, fok ve penguenlerin yaşadığı dünyanın en ücra yerlerine vergi getirdi
Trump, fok ve penguenlerin yaşadığı dünyanın en ücra yerlerine vergi getirdi