Suriye'nin başkenti Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de Şam yönetiminin sabaha karşı devrilmesi ve muhaliflerin başkent Şam’ı kontrol altına almasının ardından yeni bir karar alındı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Muhalif gruplar, kentte güvenliği sağlamak ve düzeni korumak amacıyla akşam 16.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın, olası provokasyonların önlenmesi ve geçiş sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi için uygulamaya konulduğu belirtildi.