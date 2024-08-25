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Telegram kurucusu Pavel Durov, Fransa'da tutuklandı

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te Le Bourget Havalimanı'nda özel jetinden inerken tutuklandı.

Haber Merkezi
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Telegram kurucusu Pavel Durov, Fransa'da tutuklandı
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Popüler şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Cumartesi akşamı Paris'in Le Bourget Havalimanı'nda özel jetinden inerken tutuklandı. Durov'a koruması ve kız arkadaşı olduğu aktarılan bir kadın da eşlik ediyordu.

Durov hakkında arama emri

Euronews'in Fransız haber portalı TF1/LCI'nin aktardığına göre ayrıca, Durov'un Paris'e Azerbaycan'dan geldiği ve hakkında bir arama emrinin olduğu belirtildi. Fransız makamları Durov'un kurduğu platformun uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık için kullanıldığını ve kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiasında.

"Yıllardır organize suçların 1 numaralı platformu haline geldi"

Platform şu anda Ligue 1 maçlarının yasa dışı yayınlanmasıyla gündeme geliyor ancak bu şifreli mesajlaşmada birçok hesap organize suç tarafından kullanılıyor. Terörizmin ötesinde, en tehlikeli çocuk suçlular içerik alışverişinde bulunmak için Telegram üzerinden iletişim kuruyor. Bir araştırmacı, "Yıllardır organize suçların 1 numaralı platformu haline geldi" yorumunu yapıyor.

Fransız hükümeti, vatandaşlarından yerli uygulamaların kullanılmasını istemişti

Fransız hükümeti, daha önce tüm bakanlıklardan WhatsApp, Telegram ve Signal'i bırakıp Fransız mesajlaşma uygulamalarını kullanmasını istemişti. Kullanıcılar arasındaki şifreli konuşma hizmeti ile gizli kalmasını sağlayan Telegram, kolay kullanımı ve gruplarla iletişimi kolaylaştırması sebebiyle tercih ediliyor. Ancak yine aynı sebeplerden dolayı suç örgütleri ve diğer grupların emniyet güçlerinin dikkatini çekmeden haberleşmesine olanak tanıyor.

Telegram: Hükümetlerle mesaj paylaşımı yapmıyoruz

Yarım milyardan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunan Telegram diğer uygulamaların aksine asla hükümetlerle mesaj paylaşımı yapmadığını savunuyor. 2013 yılında Rus milyarder kardeşler Nikolai ve Pavel Durov tarafından Moskova'da geliştirilen uygulama Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarında kendine zemin bulamayan aşırı siyasi hareketler için bir sığınak olarak değerlendiriliyor.

Programın ayrıca, uyuşturucu ve silah kaçakçıları, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi aşırılıkçı örgütlerin militanları ve aşırı sağcı gruplar tarafından da kullanıldığı iddia ediliyor.

Bir diğer popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni sözleşmesini gizlilik konusunda soru işaretleri yaratması üzerine Telegram kullanıcılarının sayısı yarım milyarı geçmişti.

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