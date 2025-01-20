Time’dan ‘Trump geri döndü’ kapağı! Dergi Oval ofisteki dosyaları devirirken resmetti
Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olması Amerikan basının manşetlerinde ve kapaklarında yer alıyor. Time Dergisi Trump için animasyon hazırladı. Trump animasyonda Oval Ofis’teki masasının üstünde ne varsa elinin tersiyle iterken ‘Geri döndü’ başlığıyla verildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ı yılın kişisi seçen Time Dergisi, bu kez ‘Geri döndü’ başlığıyla animasyon yayımladı.
Trump ne varsa elinin tersiyle itiyor
Amerikan Time Dergisi, sosyal medya hesabından bir animasyon paylaştı. Animasyonda Trump, Oval Ofis’teki masanın üzerinde ne varsa elinin tersiyle iterken görülüyor.
ABD’nin önümüzdeki 4 yılına ilişkin ipuçları
Time’ın animasyonu ABD’nin önümüzdeki 4 yılına ilişkin ipuçları veriyor. Trump 35 kelimeden oluşan Anayasa’daki yemin metnini yargıç karşısında İncil’e el basarak söyleyecek ve göreve başlayacak.