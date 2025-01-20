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Time’dan ‘Trump geri döndü’ kapağı! Dergi Oval ofisteki dosyaları devirirken resmetti

Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olması Amerikan basının manşetlerinde ve kapaklarında yer alıyor. Time Dergisi Trump için animasyon hazırladı. Trump animasyonda Oval Ofis’teki masasının üstünde ne varsa elinin tersiyle iterken ‘Geri döndü’ başlığıyla verildi.

Haber Merkezi
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Time’dan ‘Trump geri döndü’ kapağı! Dergi Oval ofisteki dosyaları devirirken resmetti
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ABD Başkanı Donald Trump’ı yılın kişisi seçen Time Dergisi, bu kez ‘Geri döndü’ başlığıyla animasyon yayımladı.

Trump ne varsa elinin tersiyle itiyor

Amerikan Time Dergisi, sosyal medya hesabından bir animasyon paylaştı. Animasyonda Trump, Oval Ofis’teki masanın üzerinde ne varsa elinin tersiyle iterken görülüyor.

ABD’nin önümüzdeki 4 yılına ilişkin ipuçları

Time’ın animasyonu ABD’nin önümüzdeki 4 yılına ilişkin ipuçları veriyor. Trump 35 kelimeden oluşan Anayasa’daki yemin metnini yargıç karşısında İncil’e el basarak söyleyecek ve göreve başlayacak.

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