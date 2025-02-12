  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına DeepSeek'i kullanmayı yasakladı
Takip Et

Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına DeepSeek'i kullanmayı yasakladı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına DeepSeek'i kullanmayı yasakladı
Takip Et

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.

Öte yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank'in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.

Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...Ekonomi
Papa Franciscus, rahatsızlığı nedeniyle konuşmasını yapamadıPapa Franciscus, rahatsızlığı nedeniyle konuşmasını yapamadıDünya
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Washington ziyaretini ertelediMısır Cumhurbaşkanı Sisi, Washington ziyaretini ertelediDünya
THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi

 

Dünya
Belçika hava sahası yarın grev nedeniyle kapalı olacak
Belçika hava sahası yarın grev nedeniyle kapalı olacak
Papa Franciscus, rahatsızlığı nedeniyle konuşmasını yapamadı
Papa Franciscus, rahatsızlığı nedeniyle konuşmasını yapamadı
Suriye'de yeni hükümet 1 Mart’ta göreve başlıyor!
Suriye'de yeni hükümet 1 Mart’ta göreve başlıyor!
Kuzey Kore'den, Trump'ın Gazze'yi devralma planına kınama!
Kuzey Kore'den, Trump'ın Gazze'yi devralma planına kınama!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Washington ziyaretini erteledi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Washington ziyaretini erteledi
Türkiye'ye Meteor füzesi satışı rahatsız etmişti! Miçotakis’e Macron'dan ret geldi
Türkiye'ye Meteor füzesi satışı rahatsız etmişti! Miçotakis’e Macron'dan ret geldi