Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...
Disney Plus merakla beklenen reklamlı abonelik seçeneğini Türkiye'de kullanıma sundu. İşte paket fiyatları...
Dijital içerik platformu Disney Plus, bugün itibarıyla Türkiye’de reklamlı aboneliğini kullanıma sundu. Reklamlı ve reklamsız paketlerin fiyatları ve özellikleri belli oldu.
Disney+ reklamlı abonelik ne kadar?
Disney+ Reklamlı abonelik ayda 164,90 TL, Disney+ Reklamsız üyelik ise ayda 349,90 TL’ye sunuluyor.
Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, platforma daha önce abone olan kullanıcıların üyelikleri bir sonraki yenileme tarihinden itibaren Disney+ Reklamlı üyeliğe dönüşecek. Reklam görmek istemeyenlerin ek ödeme yapması gerekecek.
Disney+ Reklamlı abonelik ile içeriklerin başında ve bazı dakikalarında kullanıcılara reklamlar gösteriliyor. 30’dan fazla markanın reklamlarına yer veriliyor.