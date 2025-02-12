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Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...

Disney Plus merakla beklenen reklamlı abonelik seçeneğini Türkiye'de kullanıma sundu. İşte paket fiyatları...

Haber Merkezi
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Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...
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Dijital içerik platformu Disney Plus, bugün itibarıyla Türkiye’de reklamlı aboneliğini kullanıma sundu. Reklamlı ve reklamsız paketlerin fiyatları ve özellikleri belli oldu.

Disney+ reklamlı abonelik ne kadar?

Disney+ Reklamlı abonelik ayda 164,90 TL, Disney+ Reklamsız üyelik ise ayda 349,90 TL’ye sunuluyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, platforma daha önce abone olan kullanıcıların üyelikleri bir sonraki yenileme tarihinden itibaren Disney+ Reklamlı üyeliğe dönüşecek. Reklam görmek istemeyenlerin ek ödeme yapması gerekecek.

Disney+ Reklamlı abonelik ile içeriklerin başında ve bazı dakikalarında kullanıcılara reklamlar gösteriliyor. 30’dan fazla markanın reklamlarına yer veriliyor.

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