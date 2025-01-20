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Trump duyurdu: ABD bir kez daha o anlaşmadan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk gününde yaptığı açıklamada, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Trump duyurdu: ABD bir kez daha o anlaşmadan çekiliyor
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ABD Başkanı Trump, başkanlığının ilk gününde politika önceliklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha ayrılacağını belirtti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ülkesinin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

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