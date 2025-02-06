Trump: İsrail Gazze’yi ABD’ye devredecek

Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu.

ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olacak inşaata yavaş ve dikkatli bir şekı̇lde başlayacağını dile getirdi.

Trump Gazze için “ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını” ifade etti.

Ayrıca Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin daha güvenli yerlere yerleştirileceğini öne sürdü.