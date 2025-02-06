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Trump: İsrail Gazze’yi ABD’ye devredecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili skandal bir açıklamaya daha imza attı. Trump, Gazze'nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu. Amerika’nın Gazze'yi kalkındırmak için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını öne sürdü.

Haber Merkezi
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Trump: İsrail Gazze’yi ABD’ye devredecek
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Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den elini çekmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu.

ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olacak inşaata yavaş ve dikkatli bir şekı̇lde başlayacağını dile getirdi.

Trump Gazze için “ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını” ifade etti.

Ayrıca Gazze'den çıkarılan Filistinlilerin daha güvenli yerlere yerleştirileceğini öne sürdü.

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