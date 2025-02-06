Bakanların korku dolu anları! Tente üstlerine düşüyordu (Video haber)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, anma törenine katılmak için Kahramanmaraş'a gitti. Burada yaptıkları konuşma sırasında üstlerindeki tentenin bir kısmı fırtına nedeniyle uçtu. O anlar kameralara yansıdı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen programda konuştu.
Konuşma sırasında aniden çıkan rüzgar nedeniyle üstlerindeki tentenin bir kısmı uçtu, kısa süreli panik yaşandı.
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