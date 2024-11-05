Trump: Seçimi kaybedebilirim, kötü şeyler olabilir

ABD yeni başkanını seçmek için sandıklara gidiyor. Aylardır süren seçim kampanyasında bir kez geri adım atmayan Donald Trump şaşırtan bir açıklama geldi.

ABC News'in Washington muhabiri Jonathan Karl’a konuşan Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, belki de ilk kez seçimi kaybetme ihtimalinin olduğunu kabul etti.

“Kaybedebilirim, kötü şeyler olabilir”

Trump, seçimi kaybetmesinin mümkün olup olmadığını soran gazeteciye "seçimlerde önde olduğumu düşünüyorum, fakat evet, kaybedebilirim. Kötü şeyler olabilir" dedi ve "ne olursa olsun, ilginç olacak" diye ekledi.

Kongre baskınının zeminini hazırlamakta suçlanmıştı

Trump, Demokrat rakipleri tarafından 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşen kongre baskınının zeminini hazırlamakla suçlanıyor.

Demokrat siyasetçiler, Trump'ın geçen hafta yaptığı "Beyaz Saray'dan hiç çekilmemeliydim" ve "2020 seçimlerinin usulsüz olduğunu söyleyen kişilere saygım var" gibi açıklamaları, 'bir baskının daha zeminini hazırlamak' için söylenmiş sözler olarak yorumluyor.

Cumhuriyetçi Parti'de endişeli bekleyiş

Trump, son anketlerde seçimi belirleyen salıncak eyaletlerde önde gidiyordu. Fakat uluslararası bahis sitesi olan Polymarket'te göre kazanma oranlarının düşmesi, Cumhuriyetçi Parti tabanında endişelere yol açtı.

ABD tarihinde oy oranı en yakın yarış olarak nitelendiriliyor

Anketler Trump ve Harris arasındaki yarışın Amerikan tarihindeki en yakın yarış olabileceğini gösteriyor. İkisi, yarışı belirleyecek yedi önemli salıncak eyalette sadece birkaç yüzde puanı kadar ayrılıyor. Trump'ın açıklamalarına rağmen, her iki kampanya da önemli bir üstünlüğe sahip görünmüyor. Aynı zamanda anketler bir yönde birkaç puanlık sapma gösterirse, Harris veya Trump'tan biri kesin bir zafer kazanabilir.

Trump: Doğru zamanda orada olacağım

Trump, ülkenin Salı akşamına kadar kazananı bileceğini düşündüğünü söyledi. Seçim Günü'nde ülkeye ne zaman hitap edeceğini düşündüğü sorulduğunda, Trump Karl'a "Doğru zamanda orada olacağım." dedi.

Uzmanlar, Trump zaman zaman seçimleri kaybetmesinin tek yolunun bir tür sahtekarlık veya görevi kötüye kullanmak olduğunu ima etmeye çalıştığını "kötü şeyler olabilir" ifadesini kullanarak buna da gönderme yapmış olabileceğini belirtiyor.

Harris’in kampanya ekibi Trump’ın erken zaferine hazırlıklı

Harris'in kampanya ekibi, Trump'ın destekçilerine bir sinyal vermek amacıyla zaferini erken ilan etmesine hazırlıklı olduklarını söyledi.