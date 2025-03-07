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Trump şimdi de Rusya’yı tehdit etti!

Trump, Moskova-Kiev ateşkesi sağlanana kadar Rusya’ya yönelik büyük ölçekli bankacılık ve diğer yaptırımları ve vergileri ‘şiddetle’ düşündüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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Trump şimdi de Rusya’yı tehdit etti!
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Trump, Moskova-Kiev ateşkesi sağlanana kadar Rusya’ya yönelik büyük ölçekli bankacılık ve diğer yaptırımları ve vergileri ‘şiddetle’ düşündüğünü söyledi.

Trump'tan Rusya'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya düzenlediği en büyük saldırılardan birinde 200'den fazla füze ve insansız hava aracı fırlatmasının ardından Moskova ve Kiev'in bir barış anlaşması imzalamasına kadar Rusya'ya yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar ve tarifeler uygulamayı "ciddi şekilde düşündüğünü" söyledi. 

Bankacılık yaptırımı ve gümrük vergisi açıklaması geldi

Trump, açıklamasında, "Rusya'nın halen savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Çok geç olmadan masaya oturun"

Mesajını "Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun." ifadesiyle bitiren Trump, iki tarafa da bir an önce barış müzakerelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını iddia etmiş, İngiltere ve Fransa'nın da önerdiği üzere, havada ve denizde ateşkes sağlanması gerektiğine işaret etmişti. Rusya ve ABD arasında 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan görüşmelere Ukrayna tepki gösterirken, Trump, Putin'le bir telefon görüşmesi de gerçekleştirmişti. 

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