Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine gönderdiği yeni bir e-postada, “cennete gitmek için” 15 dolarlık bağış talebinde bulundu. Mesajda, 2016’da Hillary Clinton’a karşı zaferinden, sınır güvenliği politikalarına ve suikast girişiminden kurtuluşuna kadar birçok gelişmeyi “ilahi görev” olarak tanımladı.

“Tanrı beni Amerika için seçti”

Trump, e-postasında, “Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmak için kurtardı” ifadelerini kullanarak, 24 saatlik özel bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. “Asla geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız” sözleriyle destekçilerini harekete geçirmeye çalıştı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Mesajların sosyal medyada ortaya çıktığı dönemde Trump hakkında “görevdeyken öldü” iddiaları dolaşıyordu. Bu ironi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bir X kullanıcısı, “Sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken böyle bir e-posta göndermek tuhaf” diye yazdı.

“Cennete giriş” yorumu daha önce de yapmıştı

Trump, geçtiğimiz ay Fox and Friends programında yaptığı açıklamada da “Cennete girme ihtimalim çok düşük, listenin en altındayım” demişti. Bu bağış çağrısı, Trump’ın ölüm sonrası hayatla ilgili düşüncelerini yeniden gündeme getirdi.

Belirsiz bağış amacı

Trump’ın topladığı paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı. Ancak kampanya, onun seçim stratejilerinin ötesinde dini temaları da politik iletişime taşıdığının son örneği oldu.