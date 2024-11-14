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Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi

Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi
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Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Gabbard'ı ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi için aday gösterdiğini belirtti.

Trump, Gabbard'dan övgüyle söz etti

ABD Kongresi'ne 213 yılında Demokrat olarak giren ve 2020 yılında Demokrat Parti'deki başkanlık ön seçimlerinde yarışan Gabbard'ın "şu anda gururlu bir Cumhuriyetçi" olduğunu ifade eden Trump, aynı zamanda Amerikan ordusunda da görev yapan Gabbard'dan övgüyle söz etti.

Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim.

İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

Gabbard'ın göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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