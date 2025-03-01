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Trump-Zelenskiy krizi! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy’in fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi
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Trump-Zelenskiy krizi! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı
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ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington’da bir araya geldi. Nadir mineral anlaşması için bir araya gelen iki lider Beyaz Saray’da canlı yayında tartışmaya başladı.

Zelenskiy'nin yalnız oldukları yönündeki açıklamalarına Trump, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız (Biden) aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi" ifadelerini kullanmıştı. Tartışmanın ardından beklenen ortak basın toplantısı yapılmadı ve anlaşma imzalanmadı. Zelenskiy ise Beyaz Saray’dan ayrılarak Washington’daki programlarını iptal etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Erdoğan ile Zelenskiy’in fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta açıklama yapılmazken Zelenskiy’in Erdoğan’ın şemsiye tuttuğu şemsiyenin altında olduğu bir fotoğraf seçildi. Bazı Türk kullanıcılar paylaşılan fotoğraf hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

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