Dünya Trump-Zelenskiy tartışmasını konuşuyor! Hangi ülke ne tepki verdi?

Beyaz Saray’daki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında tansiyon yükseldi. Trump, Ukrayna’nın Rusya ile ateşkes için taviz vermesi gerektiğini söylerken, Zelenskiy buna sert tepki gösterdi.

ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımlara dikkat çeken Trump, “Aptal başkanımız aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik” diyerek Zelenskiy’nin minnettar olması gerektiğini savundu. Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak Trump’ın Putin’e karşı tutumunu eleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance da Zelenskiy’ye sert çıkarak Oval Ofis’e gelip ABD yönetimini eleştirmenin saygısızlık olduğunu söyledi. Tartışmaların ardından Zelenskiy, planlanandan erken bir şekilde Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump ve Zelenskiy arasında yaşanan gerginliğe dünya ne dedi?

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev: Zelenskiy sonunda düzgün bir tokat yedi

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri Medvedev "Küstah Zelenski sonunda düzgün bir tokat yedi Trump haklı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram hesabından tartışmaya dair skandal bir yorumda bulundu. Zaharova "Trump ve Vance'in kendilerini tutup (Zelenskiy'e) vurmamaları bir mucize." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek, "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'nin bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek, "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.

Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.

Senatör Graham: Trump ile gurur duydum

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Trump ile gurur duydum. Zelenski istifa etmeli. Yerine iş yapabileceğimiz biri gelmeli" dedi.

Elon Musk: Zelenskiy kendisini Amerikalıların gözünde bitirdi

ABD'li iş adamı Elon Musk ise Zelenskiy'i kusurlu buldu. Musk X hesabında yaptığı açıklamada "Zelenskiy kendisini Amerikalıların gözünde bitirdi." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Asla yalnız değilsiniz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Zelenski'ye yönelik olarak "Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz Sayın Başkan Zelenski" dedi. Von der Leyen kalıcı bir barış için Ukrayna ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Saldırgana karşı mücadeleye devam edebilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor." dedi.

Bir önceki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında Zelenskiy'ye desteğini belirtti.

Borrell, "Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Bu davranışlarından utanç duyuyorum. ABD daha iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" dedi.

Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.

Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna, AB'ye güvenebilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda" dedi.

Merz: Saldırgan ile kurbanı karıştırmayalım

Almanya'da seçimi kazanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Zelenskiy'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Sevgili Volodimir iyi ve zor zamanlarda Ukrayna'nın yanındayız. Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Tusk: Ukraynalı dostlarım yalnız değilsiniz

Polonya Başbakanı Donald Tusk X'ten yaptığı paylaşımda "Sevgili Zelenski, sevgili Ukraynalı dostlarım yalnız değilsiniz" ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez: Yanınızdayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medya paylaşımında, "Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin." ifadesiyle Zelenskiy'e desteğini gösterdi.

Norveç Başbakanı Store: Yanınızdayız

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için verdikleri haklı mücadelede Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro X hesabından desteğini, "Ukrayna her zaman Portekiz'e güvenebilir." sözleriyle gösterirken, Letonya Başbakanı Evika Silina da yaptığı sosyal medya paylaşımında ülkesinin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever de, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve halkının, sebepsiz Rus saldırganlığına karşı kendisini savunmak için verdikleri tarihi mücadelenin arkasındayız. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot "Ukrayna bize güvenebilir. Üç yıldır özgürlüğü için bu kadar çok mücadele eden bir ülkenin her zaman yanınızda olacağız. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edildi. Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için Belçika ve AB'nin tarihin doğru tarafında yer alacak" dedi.

Hollanda Başbakanı Schoof: Kalıcı bir barış ve Rusya tarafından başlatılan saldırganlığın sona ermesini istiyoruz

Hollanda Başbakanı Dick Schoof X hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini kaydederek, "Kalıcı bir barış ve Rusya tarafından başlatılan saldırganlığın sona ermesini istiyoruz. Ukrayna için, tüm halkı için ve Avrupa için." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp X paylaşımında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştüğünü vurgulayarak, görüşmede Ukrayna'ya tam desteklerini yinelediğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından, "İsveç Ukrayna'nın yanında. Sadece özgürlüğünüz için değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın özgürlüğü için de savaşıyorsunuz. Büyük Ukrayna." ifadelerini kullandı.

Avusturya: Ukrayna'nın yanındayız!

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın yanındayız! Rusya, saldırgan olan taraftır. Ukrayna'nın kapsamlı, âdil ve kalıcı barış taahhüdünü paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Joly: Büyük bir cesaret gösterdi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin ve diğer müttefiklerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ülkesinin Rus saldırganlığına karşı iyi bir barış anlaşmasına varması için çalışmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Oval Ofis'teki tartışma sonrası konuşan Zelenski için “Büyük bir liderlik ve cesaret gösterdi. Asla kötü bir anlaşmaya razı olmayacak. Bu konuda onunla ve müttefiklerimizle birlikte çalıştığımızdan emin olmak bizim için önemli” dedi.