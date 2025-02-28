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ECB: Ödeme sistemindeki sorunlar bankacılık işlemlerini zorlaştırdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ödeme sistemindeki teknik sorunlar, Avrupa'da ticari bankaların işlemlerini aksatırken, Almanya'da emekli maaşı ve sosyal yardımları da geciktirdi.

Haber Merkezi
AA
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ECB: Ödeme sistemindeki sorunlar bankacılık işlemlerini zorlaştırdı
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) trilyonlarca avroluk para hareketini destekleyen sisteminde meydana gelen teknik sorunlar dün kıtada ticari bankaların ödeme işlemlerinde büyük sıkıntılara neden olurken, bu sorunların bir kısmı bugün de görüldü.

Bankalar bugün de ödemeleri işleme koymakta zorlanırken, Almanya'da bugün yapılacak emekli maaşı ödemeleri ve menkul kıymet alım satım işlemleri de bu durumdan etkilendi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yaptığı açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle Bundesbank'ın sistemleri aracılığıyla emekli maaşları ve sosyal yardım transferleri gibi banka ödemelerinin geciktiğini ve ulaşmasının normalden birkaç saat daha uzun sürebileceğini bildirdi.

ECB, sorunun nedeninin bir donanım hatası olduğunu açıkladı.

ECB'ye göre bankaların transfer edilen paranın anında (10 saniye) alıcıya ulaşmasını sağlayan gerçek zamanlı ödemelerinde de (RTGS-Target2) sorunlar yaşandı.

Avrupa'da, normal ödeme yönteminde para genellikle transfer emrinden bir gün sonra alıcının hesabına geçiyor.

ECB, dün bankaların ödemeleri işleme koyma imkanını gece yarısından sonraya kadar uzatırken, birçok bankacı fazla mesai yapmak zorunda kaldı.

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