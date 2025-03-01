Trump-Zelenskiy kavgası sonrası New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,39 artarak 43.840,91 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,59 artışla 5.954,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kazançla 18.847,28 puana çıktı.

ABD ile Ukrayna arasındaki hararetli tartışmanın dalgalanmaya neden olduğu pay piyasaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, bugün imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun." dedi.

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ve ABD'nin Oval Ofisi'ne saygısızlık ettiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak çok zor." ifadesini kullanırken, Zelenskiy ile müzakerelere devam edilip edilmeyeceğinin Başkan Trump'a bağlı olacağını kaydetti.

Analistler, iki lider arasındaki gergin görüşmenin ardından piyasalarda kısa bir süreliğine geri çekilme olduğunu belirterek, jeopolitik gerilimin tırmandığına ilişkin endişelerin alevlendiğini söyledi.

Ayrıca, Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve diğer ülkelerden gelen misilleme uyarılarının ticaret savaşlarına dair belirsizliği artırdığına işaret eden analistler, piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı. Ülkede kişisel gelirler ise ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı da ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 25,6 artışla 153,3 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın yıllık bazda 7 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkati çekerek, verinin artan enflasyonist baskılar konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,21'e indi. Dolar endeksi ise Trump ile Zelenskiy görüşmesinin ardından 107,66'ya kadar yükseldi.