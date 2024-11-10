Trump'ın oğlundan Zelensky'e: "Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı!"
Amerika Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Instagram hesabından Zelensky'e ilişkin dikkat çeken bir video ve not paylaştı.
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ABD'nin 47'nci başkanı olan ve ikinci kez seçilen Donald Trump'ın oğlu gündem olacak bir video paylaştı. Yeni başkanın oğlu Donald Trump Jr., paylaşımında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i hedef aldı.
Donald Trump Jr., sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı.” ifadelerini kullandı.
Video kısa sürede dünya gündemine oturdu.
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