Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 2 saat 20 dakika süren bir görüşme yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre görüşmede, F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konular ele alındı.

"Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı"

Başkan Trump, Türkiye ile anlaşmalar imzalamadan önce Türk heyetine "Zaten hepsini tanıyorum, herkesten daha iyi tanıyorum. Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı" dedi.

"Biden’dan daha geliştirilmiş bir Oval Ofis göreceksin"

Trump, Erdoğan'a ayrıca "Seni Oval Ofis’e götürelim. Biden’dan daha geliştirilmiş bir Oval Ofis göreceksin. Biden’ın bir tablosu vardı, bir Başkan’dı, kimin Başkanı olduğunu bilmiyordu" ifadelerini kullandı.