Ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor: Stafilokok bakterisi tespit edildi

Earl Ferme des Aulnays peynir üreticisi, Camembert Fermier au lait cru / küçük Normandiya Camembert peynirlerini geri çağırma kararı aldı.

Peynirlerde yüksek seviyede stafilokok bakterisi tespit edildi

Artı49'un haberine göre, geri çağrılan ürünler 240 gramlık ambalajlarda yer alan peynirler. 02.12.2024 son kullanım tarihine sahip olan bu peynirlerde yapılan incelemeler sonucunda yüksek seviyede stafilokok bakterisi tespit edildiği bildirildi.

"Bulantı, kusma, ishal ve dolaşım problemlerine yol açabilir"

Tüketimin sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği uyarısında bulunulurken özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturabilecek bu ürün, bulantı, kusma, ishal ve dolaşım problemlerine yol açabilir.

Geri çağırma, 42. üretim haftasında üretilen sahip ürünleri kapsıyor. Ayrıca, ürünler FR 22 056 002 CE işaretine sahip. Satış noktaları ve iade prosedürleri hakkında bilgi paylaşılmadı fakat tüketicilerden bu peynirleri satın aldıkları mağazalara iade etmeleri isteniyor.