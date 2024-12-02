Yoğuşmalı kazanlar iklimlendirme sektöründe daha fazla tercih ediliyor

İklimlendirme sektöründe merkezi ısıtma sistemlerine geçiş ile birlikte ‘çevre dostu’ özellikleriyle dikkat çeken yoğuşmalı kazanlara olan ilgi son yıllarda giderek artıyor. Geleneksel kazanlara göre daha düşük emisyon değerlerine sahip oldukları için, karbon salımını azaltan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indiren bu cihazlar, yüksek verimlilik sağlıyor. Su buharından elde edilen fazladan ısıyı geri kazanarak enerji verimliliğini artıran ve daha az enerjiyle daha fazla ısı üreten bu tip kazanlar, enerji tasarrufu sağlarken işletme maliyetlerini de düşürüyor. Enerji verimliliği artışı da özellikle enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde işletmeler ve kullanıcılar için çok önemli bir avantaj sunuyor. Yoğuşmalı kazanlar hem bireysel konutlar hem de ticari yapılar için uygun çözümler arasında yer alıyor. Bu alanda rekabet arttıkça, üretici firmalar da daha uygun fiyatlı, verimli ve güvenilir ürünler sunmaya odaklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre; Baymak’ın özellikle; enerji yönetmeliğine uygun, düşük emisyonlu ve üstün emniyet sistemleriyle donatılmış duvar tipi Lectus yoğuşmalı kazanları, 65, 90 ve 115 kW kapasiteleriyle büyük konut projelerinde kullanılıyor. Lectus, ‘Al-Mg-Si’ eşanjör teknolojisi ile ısıyı iletirken, aynı zamanda korozyona karşı direnç göstererek, uzun yıllar zorlu tesisat koşullarına ve yüksek basınç değerlerine karşı dayanıklılığını sürdürüyor. BDR Thermea Grup patentli döküm eşanjörü, Lectus kazanlarının ısıtma alanındaki rakipsizliğini pekiştiriyor. Premix teknolojili ve yoğuşmalı Lectus kazanlar, elektronik kontrol altyapısı ve desteği ile hem tekli uygulamalara hem kaskad sistemlere entegre edilebiliyor. Böylece, ihtiyaç duyulan tüm ısıtma çözümleri hızlı ve etkili bir şekilde sağlanabiliyor. Cihazlar, villa tipi dairelerden toplu konutlara, otellerden kamu kuruluşlarına kadar çok çeşitli projelerde tercih ediliyor. Enerji yönetmeliğine uygun, düşük emisyonlu, güvenli ve yüksek verimli duvar tipi yoğuşmalı kazanları tercih eden kullanıcılar için büyük bir avantaj sunan şirket, Lectus kazanlarına özel 5 yıl sistem garantisi de veriyor.

LPG ile çalışma esnekliği de sunuyor

Lectus kazanlarda 15 adete kadar cihaz, tek bir kontrol panosuyla yönetilebiliyor. Eş yaşlandırma ve sıralı çalışma özellikleri sayesinde sistem, mümkün olan en uzun çalışma sürelerine ulaşabiliyor. Yüksek verim, sessiz çalışma ve geniş modülasyon aralığı gibi avantajlarıyla öne çıkan Lectus kazanlar, kompakt tasarımları sayesinde yerden tasarruf sağlıyor ve düzenli bir sistem kurulumu için ideal bir çözüm sunuyor. Cihaz ayrıca, LPG ile çalışma esnekliğine de sahip ve doğalgaz altyapısı olmayan yerlerde de kazanın kullanılabilmesine olanak veriyor. Servis tarafından yapılan basit parametre değişimleriyle LPG ile uyumlu hale getirilebilen cihazlar sıvılaştırılmış LNG doğalgaz tankları ile de uyumlu. Şirketin, ‘paket kurulum seçeneği’ ile kazanın yanı sıra, pompa, genleşme tankı, boyler ve otomasyon ekipmanları da müşterilere sunuluyor. Bu, sistemdeki karmaşıklığı en aza indirirken teknik sorunların hızlı bir şekilde Baymak servisleri tarafından çözülmesini de sağlıyor.

Yoğuşmalı kazanlarını avantajları neler?

Yoğuşmalı kazanlar, geleneksel cihazlara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kaliteli eşanjörler ve korozyona dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen kazanlar, yıllar içinde daha az arıza veriyor. Bu kazanlar genellikle daha sessiz çalışıyor ve yerden tasarruf sağlamak için kompakt tasarımlara sahip oluyor. Bu da özellikle ticari ve büyük projelerde önemli bir avantaj sağlıyor. Konutlarda olduğu gibi büyük binalarda, otellerde, endüstriyel tesislerde ve kamu binalarında da tercih edilen bu ürünler, tekli veya kaskad sistemler halinde kullanılabilmeleri nedeniyle farklı büyüklükteki projelere uyum sağlayabiliyor.