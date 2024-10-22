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Venezuela'da eski Petrol Bakanı gözaltına alındı

Venezuela'nın eski Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Tellechea, "ulusa karşı suçlar işlediği" suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık, Tellechea'nın PDVSA'nın kontrol sistemini ABD istihbaratına bağlı bir şirkete devretmesinin ülkenin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve yolsuzluk soruşturmalarında milyarlarca dolarlık kayıplardan sorumlu olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Venezuela'da eski Petrol Bakanı gözaltına alındı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tellechea'nın "ulusun çıkarlarına karşı ciddi suçlar işlediği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tellechea'nın devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "PDVSA'nın beyni olarak bilinen Otomatik Kontrol ve Komuta Sisteminin, ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edilen bir şirkete teslim edilmesiyle Venezuela'nın egemenliğinin tüm yasal mekanizmaları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

Tellechea, PDVSA'da görev yaptığı süre boyunca büyük yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Mart 2023'te, PDVSA'daki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adı geçen diğer yetkililerle birlikte milyarlarca dolarlık kayıptan sorumlu tutulmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ocak 2023'te Tellechea'yı PDVSA'nın başkanı olarak atamıştı.

Tellechea, PDVSA'da yolsuzluk soruşturmaları sırasında istifa eden ve daha sonra gözaltına alınan Tareck El Aissami'nin yerine göreve getirilmişti.

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