  3. Von der Leyen’in uçuşunda GPS "sorunsuz" olarak kaydedildi
Flightradar24, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu iddialarına ilişkin yaptığı paylaşımda, verilere göre uçuşun GPS sinyalinin "iyi" olduğunu bildirdi.

Flightradar24, ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından von der Leyen'in dünkü uçuşuna ilişkin elde ettiği verileri paylaştı.

Paylaşımda, von der Leyen'in yolculuk yaptığı uçağın GPS sinyalinin bozulduğuna dair haberlere işaret edilerek, uçuşun 1 saat 48 dakika olarak planlandığı ve bundan 9 dakika fazla sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, uçağın yerdeki radar tarafından sorgulandığında belli sinyali göndererek sinyal kalitesini ölçen cihazın kalkıştan inişe kadar GPS sinyal kalitesinin "iyi" olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Öte yandan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Gerçekler, yanlış görüşlerden daha iyidir." ifadesini kullandı.

Olay

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın AA muhabirine verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetmişti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtmişti.

