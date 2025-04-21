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Yatırımlar 88 milyar sterline ulaştı: Çin İngiltere’yi satın mı alıyor?

Çin'in FTSE 100 şirketlerindeki payları artarken, İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisi de endişeleri artırıyor.

Haber Merkezi
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Yatırımlar 88 milyar sterline ulaştı: Çin İngiltere’yi satın mı alıyor?
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Çin'in İngiltere'nin önde gelen şirketlerine yaptığı yatırım, Pekin'in İngiltere'yi satın aldığı korkusuyla neredeyse 90 milyar sterline yükseldi.

Argus Vickers tarafından yapılan analiz, Hong Kong ve Çin anakarasındaki yatırımcıların -ülkenin merkez bankası da dahil olmak üzere- İngiltere'nin en değerli şirketlerinde önemli hisseler topladıklarını gösteriyor. Bunlar arasında savunma devi BAE Systems ve İngiliz evlerinin ve işletmelerinin ışıklarını açık tutabilmesini sağlayan elektrik şebekesi National Grid de bulunuyor.

Araştırma, Çin'in FTSE 100'de listelenen şirketlere yaptığı yatırımın Aralık 2022'de 64 milyar sterlin iken bugün 88 milyar sterline tırmandığını gösteriyor.

Pekin'in, piyasa değeri 2,1 trilyon sterlin olan İngiltere'nin önde gelen endeksinin yaklaşık 5'ini oluşturan hisseleri ele geçirdiğini gösteriyor.

Argus verileri, İngiltere borsasına yapılan on milyarlarca sterlinlik yatırımın arkasındaki paranın nihai kaynağının Çin'e kadar izlenebileceğini gösteriyor.

Argus'un analizine göre Çin Halk Bankası'nın Shell'de 2,4 milyar sterlin, AstraZeneca'da 1 milyar sterlinlik hissesi bulunurken, ülkenin egemen varlık fonu China Investment Corporation'ın (CIC) Barclays, Severn Trent ve easyJet gibi düzinelerce FTSE 100 şirketinde yüz milyonlarca sterlin değerinde hissesi bulunuyor.

Her ikisi de İngiltere'nin Trident nükleer caydırıcılığında önemli bir rol oynayan BAE Systems'in yanı sıra motor üreticisi Rolls-Royce ve İngiltere'nin askeri tanklarının bakımına yardımcı olan Babcock gibi İngiltere'de borsada işlem gören savunma firmalarında yüz milyonlarca sterlin değerinde hisseye sahip.

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