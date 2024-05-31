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Yunanistan ile İsrail'den havada yakıt ikmali tatbikatı

İsrail ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin, Girit'in güneyinde havada yakıt ikmal tatbikatı yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan ile İsrail'den havada yakıt ikmali tatbikatı
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Kathimerini gazetesinin haberine göre, 27 Mayıs'ta gerçekleşen tatbikat, güvenlik gerekçesiyle daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tatbikatta, İsrail'e ait yakıt ikmal uçağı havada Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptı.

Tatbikat için "Atina FIR hattı"na pazartesi sabahı gelen iki İsrail yakıt ikmal uçağı, Girit'in güneyinde yapılan tatbikatın ardından salı günü bölgeden ayrıldı.

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