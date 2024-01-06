2024 Üniversite fiyatları ne kadar?
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündemi gelmeye başladı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler özel üniversitelerin yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. İşte o merak edilen 2024 üniversite ücretleri...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündemi gelmeye başladı. Hayal ettiği bölüm veya üniversiteye girebilmek için tercihler yapıldı.Tercihlerini tamalayan öğrenciler özel üniversitelerin yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. İşte o merak edilen 2024 üniversite ücretleri...
Beykent Üniversitesi fiyatları
Tıp fakültesi ( %50 burslu ): 216.970 TL
Hemşirelik fakültesi ( %50 burslu ) : 147.879 TL
Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 140.606 TL
İletişim fakültesi ( %50 burslu ) : 115.152 TL
Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği ( %50 burslu ) : 157.576 TL
Bilgi Üniversitesi fiyatları
Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 173.750 TL
Mimarlık fakültesi ( %50 burslu ) : 148.7500 TL
Mühendislik fakültesi( %50 burslu ) : 148.7500 TL
Psikoloji( %50 burslu ) : 148.7500
İlatişim fakültesi ( %50 burslu ) : 139.500 TL
İşletme fakültesi( %50 burslu ) : 139.500 TL
Sağlık bilimleri fakültesi ( %50 burslu ) : 124.500 TL
Sivil havacılık ( %50 burslu ) : 64.000 TL
Üsküdar Üniversitesi fiyatları
Tıp fakültesi ( %50 burslu ) : 140.535 TL
Diş fakültesi ( %50 burslu ) : 120.620 TL
Sağlık bilimleri fakültesi ( %50 burslu ) : 54.570 TL
Psikoloji ( %50 burslu ) : 72.575 TL
Kadir Has Üniversite fiyatları
Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL
Mühendislik fakültesi ( %50 burslu ) : 175.000 TL
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL
İletişim Fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık) ( %50 burslu ) : 164.500 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Tiyatro) ( %50 burslu ) : 155.570 TL
Yeditepe Üniversitesi fiyatları
Tıp fakültesi: 396.000 TL
Diş hekimliği fakültesi: 414.000TL
Mühendislik fakültesi: 295.000 TL
Hukuk fakültesi: 315.000 TL
Eczacılık fakültesi: 310.500 TL
Sağlık bilimleri fakültesi: 230.000 TL
Mimarlık fakültesi: 295.000 TL
Eğitim fakültesi: 230.000 TL
Fen Edebiyat Fakültesi: 269.000 TL
İletişim fakültesi: 269.000 TL
Güzel sanatlar fakültesi: 238.500 TL