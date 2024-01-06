2024 Üniversite fiyatları ne kadar?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündemi gelmeye başladı. Hayal ettiği bölüm veya üniversiteye girebilmek için tercihler yapıldı.Tercihlerini tamalayan öğrenciler özel üniversitelerin yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. İşte o merak edilen 2024 üniversite ücretleri...

Beykent Üniversitesi fiyatları

Tıp fakültesi ( %50 burslu ): 216.970 TL

Hemşirelik fakültesi ( %50 burslu ) : 147.879 TL

Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 140.606 TL

İletişim fakültesi ( %50 burslu ) : 115.152 TL

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği ( %50 burslu ) : 157.576 TL

Bilgi Üniversitesi fiyatları

Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 173.750 TL

Mimarlık fakültesi ( %50 burslu ) : 148.7500 TL

Mühendislik fakültesi( %50 burslu ) : 148.7500 TL

Psikoloji( %50 burslu ) : 148.7500

İlatişim fakültesi ( %50 burslu ) : 139.500 TL

İşletme fakültesi( %50 burslu ) : 139.500 TL

Sağlık bilimleri fakültesi ( %50 burslu ) : 124.500 TL

Sivil havacılık ( %50 burslu ) : 64.000 TL

Üsküdar Üniversitesi fiyatları

Tıp fakültesi ( %50 burslu ) : 140.535 TL

Diş fakültesi ( %50 burslu ) : 120.620 TL

Sağlık bilimleri fakültesi ( %50 burslu ) : 54.570 TL

Psikoloji ( %50 burslu ) : 72.575 TL

Kadir Has Üniversite fiyatları

Hukuk fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL

Mühendislik fakültesi ( %50 burslu ) : 175.000 TL

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL

İletişim Fakültesi ( %50 burslu ) : 164.500 TL

Sanat ve Tasarım Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık) ( %50 burslu ) : 164.500 TL

Sanat ve Tasarım Fakültesi (Tiyatro) ( %50 burslu ) : 155.570 TL

Yeditepe Üniversitesi fiyatları

Tıp fakültesi: 396.000 TL

Diş hekimliği fakültesi: 414.000TL

Mühendislik fakültesi: 295.000 TL

Hukuk fakültesi: 315.000 TL

Eczacılık fakültesi: 310.500 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 230.000 TL

Mimarlık fakültesi: 295.000 TL

Eğitim fakültesi: 230.000 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 269.000 TL

İletişim fakültesi: 269.000 TL

Güzel sanatlar fakültesi: 238.500 TL