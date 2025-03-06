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2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde bugün açıklandı.

Haber Merkezi
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2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
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2025-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde (bugün) açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

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Sonuçlar erişime açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanarak erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.

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