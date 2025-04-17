Bazı fakültelerin adı değişti, yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi'nin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin adı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı Finans Enstitüsü'nün adı Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Özbekistan'da, Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Kararda, Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğü'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yer aldı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Trabzon Tıp Fakültesi'nin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmasına, fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.