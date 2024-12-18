Boğaziçili bilim insanlarına TÜBA-GEBİP ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri ve TÜBA Bilimsel Telif Eseri Ödülleri’nin 2024 yılı sahipleri açıklandı.

Türk bilim camiasının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunulması amacıyla 9 yıldır sürdürülen ödül programında, bu sene Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Öztürk ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kenan Tekin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülü’ne (GEBİP) layık görüldü.

Eğitim ve felsefe alanında iki ödül birden

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Öztürk ödüle dair yaptığı açıklamada, “TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görülmek, başvurduğum projeyle eğitim bilimleri alanını temsil etmek ve bunu Boğaziçi Üniversitesi’nin bizlere sunduğu araştırma ve geliştirme fırsatlarıyla yapacak olmak benim için çok kıymetli ve gurur verici” diye konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kenan Tekin ise felsefe alanında ödüle layık görülmesinin Türkiye için özel bir önemi olduğunun altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Tekin, “Son yıllarda dünyada felsefe alanının bazı açılardan yeterince görünür olmadığını söyleyebilirim. Bu açıdan TÜBA’nın felsefe alanında bu ödüle beni layık görmesini ayrıca önemsiyorum. Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmek beni gelecek çalışma ve projelerim için de çok motive ediyor. Gurur duydum” ifadelerini kullandı.

Ödüller, 18 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.