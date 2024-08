Coursera, dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerini Türkçe'ye çeviriyor: 4700 ders erişime açıldı

Bugüne kadar sadece İngilizce olarak sunulan Yale Üniversitesi'nden İyi Yaşam Bilimi (Science of Well-Being), DeepLearning.AI’dan Herkes İçin Yapay Zeka (AI for Everyone), Michigan Üniversitesi’nden Herkes İçin Programlama (Programming for Everybody) ve IBM’den Veri Bilimi Nedir? (What is Data Science?) gibi dünyada en çok tercih edilen dersler artık Türkçe ulaşılabilir olacak.

Bu yeniliklerle Coursera’nın Türkiye’deki her geçen gün büyüyen öğrenen tabanı desteklenecek ve çevrimiçi öğrenmeyi benimseyerek platformdaki derslerden yararlanan kurum ve kuruluşlardaki çalışan ve öğrencilerin dijital becerileri daha üst seviyeye çıkacak. Türkiye’de sayıları 1.4 milyona erişen ve platformda 3.7 milyon derse kayıtlı olan öğrenenlerin yüzde 40'ı derslere mobil cihazlardan erişim sağlıyor. Coursera yöneticileri platformun Türkiye’deki öğrenenlerin yetenek gelişimine olan katkılarını artırmayı sürdüreceğini ifade etti. Coursera CEO’su, Jeff Maggioncalda, “Türkiye’nin ekonomisi geleneksel sektörlerin ötesine açılıp dijital devrimle bütünleştikçe, kalifiye işgücüne duyulan ihtiyaç her zamankinden daha acil bir hal alıyor.” dedi. “Amacımız, dil engeline takılmadan, yüksek kaliteli eğitimi herkese ulaştırabilmek ve bugün bu hedef doğrultusunda büyük bir adım attık. Yapay zekanın gücünden yararlanarak 4700 dersi Türkçe’ye çevirdik ve Türkiye'deki öğrenenlere dijital geleceğe yönelik becerilerini geliştirmeleri için benzersiz bir erişim ve esneklik sağladık.” diye ekledi.

Coursera’nın Türkiye’de hayata geçirdiği yeni projeler ve özellikleri:

● 4700’den fazla ders artık Türkçe olarak erişime açık. Bunlara Derin Öğretim Çözümlerinden Nasıl Öğrenileceğini Öğrenmek, Yale Üniversitesi’nden Finansal Pazarlar ve DeepLearning.AI'dan Denetimli Makine Öğrenimi gibi ülkedeki en popüler kurslar da dahil. Öğrenenler, ders notlarına, ders videolarının alt yazılarına, testlere, değerlendirmelere, akran değerlendirme notlarına ve tartışma yönergelerinin hepsine yerel dillerinde erişebiliyor. Çevrilen içerikler İş, Kampüs ve Devlet müşterileri için dahil, Coursera’daki her öğrenen için erişime açık.

● GenAI Akademisi Microsoft, Stanford Çevrimiçi, Vanderbilt University, DeepLearning.AI, Google Cloud ve AWS dahil olmak üzere en iyi üniversitelerden ve şirketlerden temel okuryazarlık ve yönetici eğitim programları sunmakta.

● Coursera Koç (Coursera Coach), Coursera Plus Abonelerine kişiselleştirilmiş geri bildirim veren, soruları yanıtlayan ve video derslerini ve kaynakları özetleyen yapay zeka destekli bir sanal öğrenme asistanı sağlıyor. Koç ayrıca öğrencileri yerel dilde etkileşimle destekliyor.

● Coursera Kurs Geliştiricisi (Coursera Course Builder) kurs yapısı, açıklamalar, okumalar, ödevler ve sözlükler dahil olmak üzere insan yazarlardan gelen istemlere göre otomatik olarak içerik oluşturan yapay zeka destekli bir ders oluşturma aracı. Şirketler ve kampüsler bu özelliği, özel dersler üretmek ve bunları Coursera'daki katılımcı ortaklardan önerilen içerikle harmanlamak için kendi bünyelerindeki uzmanlarını kullanarak özel yazarlık için de değerlendirebilirler. Bu özellik belirli müşteriler tarafından denenmekte.

● Akademik Dürüstlük özelliklerinin yeni paketi üniversitelerin yapay zeka destekli kopya çağında öğrenim sürecini doğrulamasına yardımcı oluyor. Yapay Zeka Destekli Not Verme, Gözetmenlik ve Kilitleme Tarayıcısı ve Yapay Zeka Tabanlı Viva Sınavlar gibi bu özellikler, kampüslerin kopya çekme durumlarını tespit edip caydırmalarına yardımcı olurken öğrencilere özgün öğrenim sunmalarını, ayrıca çevrimiçi değerlendirmelerin, kursların ve sertifikaların da değerlerinin artırılmasını sağlıyor.



Türkiye'deki yapay zeka fırsatının 2030 yılına kadar 7,37 milyar dolara ulaşacağı öngörüldüğünde, Coursera'nın Türkçe içerik sunması gibi girişimler, ülkenin işgücünün gelecek için en çok talep gören yapay zeka becerileriyle donatılmasında kritik bir rol oynayacak.