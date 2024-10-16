KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
10 gün süreyle erişime açıldı
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
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