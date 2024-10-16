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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

10 gün süreyle erişime açıldı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

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