Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Besti KARALAR/ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak.” dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle;

"Bundan sonraki süreçte anayasasının temel kanunu gereği eğitimle ilgili yasal düzenlemelerin amir hükümleri doğrutultusunda işlem yapıyoruz. Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Girmezlerse yok hükmünde olacaklar.

Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Biz de bahsi geçen bu ülkelerin yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı bir zeminine oturacağını düşünüyoruz."