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Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru tarihleri açıklandı

2025-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 2 Ocak 2025'te başlayacak ve adaylar 27 Ocak 2025'e kadar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapabilecek.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru tarihleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için düzenlenecek Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurularının 2 Ocak 2025'te başlayacağını açıkladı.

Bakanlık yazılı açıklama yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 27 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sınav ise 3 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

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