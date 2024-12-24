Milli Savunma Üniversitesi 2025 başvuru tarihleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için düzenlenecek Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurularının 2 Ocak 2025'te başlayacağını açıkladı.

Bakanlık yazılı açıklama yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar başvurularını 27 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sınav ise 3 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.