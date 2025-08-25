  1. Ekonomim
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Öğretmenler için ikinci yer değişikliği başvuruları başlıyor: Tarih belli oldu
Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak. Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 5 Eylül’de saat 13.00'de kapanacak

Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül’de yapılacak. Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül’de saat 13.00'de kapanacak.

Eğitim
