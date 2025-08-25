Kabine Toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanan Kabine'nin gündeminde dört kritik başlık öne çıkıyor.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Toplantıda öncelikle, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kaydedilen gelişmeler masaya yatırılacak. İlgili bakanlar, terörle mücadele sürecinin mevcut durumu ve komisyon çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

İnsani krizin derinleştiği Gazze

İkinci önemli gündem maddesi, insani krizin derinleştiği Gazze olacak. Birleşmiş Milletler'in "kıtlık" ilan ettiği bölgede yaşanan trajedi ve açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 289'a ulaşması nedeniyle Türkiye'nin alabileceği insani yardım önlemleri görüşülecek.

Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler

Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ve bölgesel etkileri de Kabine'nin değerlendireceği diğer bir önemli konu başlığını oluşturuyor.

Memur maaş zammı

Toplantıda ayrıca, kamu çalışanlarını ilgilendiren memur maaş zammı konusu da ele alınacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndaki zam görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, bu sürece ilişkin son durumun Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.