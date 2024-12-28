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TTK burs miktarlarını arttırdı! İşte lisans, yüksek lisans, doktora bursları...

Türk Tarih Kurumu, 2025 yılında doktora burslarını 15 bin liraya, yüksek lisans burslarını 10 bin liraya ve lisans burslarını 9 bin liraya kadar yükseltti.

Haber Merkezi
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TTK burs miktarlarını arttırdı! İşte lisans, yüksek lisans, doktora bursları...
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Türk Tarih Kurumu'ndan (TTK) yapılan açıklamada, kurumun yeni yılın başında 189 kişiye daha burs vererek 1000'i aşkın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteğinde bulunacağı bildirildi.

Kurumun aylık 9 bin lira olan doktora burslarını 15 bin liraya, 6 bin lira olan yüksek lisans burslarını 10 bin liraya çıkaracağı belirtildi.

Lisans burslarında da yüzde 50 oranında artışa giden TTK'nin YKS başarı sıralamasına göre 2 bin 250 ila 6 bin lira arasında değişen burs ödemelerini 9 bin liraya kadar çıkaracağı ifade edildi.

Benzer bir artışın sosyal bilimler alanına birinci sırada yerleşen lisans öğrencilerine de uygulanmasıyla bu kategorideki burs miktarının 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya çıkacağı duyuruldu.

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