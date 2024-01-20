Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemi öğrencilerin 19 Ocak cuma günü karne almaları ile tamamlandı. İkinci dönem okulların ne zaman başlayacağı veliler tarafından merak ediliyor. Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İkinci dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
19 Ocak cuma günü öğrenciler karnelerini aldılar. Veliler tatil planları yaparken okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Okullar ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili ne zaman biteceği belli oldu.
Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 cuma tamamlanacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının İkinci dönemi, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.