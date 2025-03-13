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YKS geç başvuru için bugün son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 3 gün olarak açıklanan geç başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuru yapmak için bugün son gün.

Haber Merkezi
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YKS geç başvuru için bugün son gün
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuru imkanından faydalanabiliyor.

Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirilebiliyor.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi ise 22 Haziran'da yapılacak.

Sonuçlar, 22 Temmuz'da ilan edilecek. 

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