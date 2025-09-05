  1. Ekonomim
YÖK, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencileri "denklik' ve "yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş" şartlarıyla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YÖK’ten öğrencilere uyarı: Denklik ve yatay geçiş konularına dikkat
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, "Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir" uyarısı yaptı.

"Slogan ve duyurular konusunda dikkatli olunmalı"

YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, kayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi "sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir."

Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.

