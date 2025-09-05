Bursa’daki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.44’te başlayan yangına 8 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangının yüzde 80 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 100’ün üzerinde personel, onlarca arazöz ve su tankeri ile müdahale edilirken, askeri helikopterler de Kurşunlu sahilinden su alarak söndürme çalışmalarına katıldı. Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl belediyeleri ile DSİ ekipleri de 16 tanker, 2 dozer ve 4 loderle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölgede yaşayan çiftçiler de tankerleriyle alevlere karşı mücadeleye katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kriz merkezinden gelişmeleri yakından takip ederek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyonu sağlıyor. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Yetkililer, yangının Çağlayan köyündeki yerleşim alanlarına sıçramadığını, ancak bazı meyve bahçeleri, zeytin ağaçları ve bir barakanın zarar gördüğünü açıkladı. Rüzgârın etkisini kaybetmesinin söndürme çalışmalarına büyük katkı sağladığı da belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla ilgili yaptığı açıklamada kuraklık ve anız yakma tehlikesine dikkat çekti. Bozbey, “Ormanlarımızın büyük bölümü anız yangınları nedeniyle zarar görüyor. Defalarca uyardık; anız yakmayın ve yakılmasına müsaade etmeyin. Buna rağmen bu yanlış uygulama devam ediyor” dedi.