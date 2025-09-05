Yalnızlık hasta ediyor! Sağlık sistemine ciddi maliyet getiriyor

Yalnızlık kalp hastalığı, Tip 2 diyabet, depresyon ve anksiyete riskini artırıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı.

Hem duygusal hem ekonomik bir sorun

PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma yalnızlığın sadece duygusal değil aynı zamanda ekonomik bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Yalnızlık çekenler sağlıkta daha fazla maliyet çıkarıyor

Exeter Üniversitesi'ndn araştırmacıların tahminlerine göre, sıklıkla yalnızlık çeken kişiler, daha sosyal akranlarına kıyasla İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yılda 885 sterline (1.024 avro) kadar daha fazla maliyet çıkarıyor.

23 bin kişiden toplanan veriler incelendi

Araştırmacılar, 2021-2023 yılları arasında 23.000'den fazla İngiliz'e yalnızlık, refah ve sağlık hizmeti ziyaretleri düzeyleri hakkında anket yaptı ve bu rakamları sağlık maliyetlerini tahmin etmek için kullandı.

İnsanların yüzde 8'inin sıklıkla yalnızlık yaşadığını, yüzde 32'sinin ise zaman zaman yalnızlık çektiğini buldular.

Yalnızlık düşük yaşam kalitesiyle bağlantılı

Çalışmada, yalnızlığın zihinsel sıkıntı, daha kötü zihinsel sağlık, daha kötü fiziksel sağlık ve daha düşük yaşam kalitesiyle bağlantılı olduğu bulundu. Ayrıca, yalnız kişilerin pratisyen hekimlerine veya hastanelere gitme olasılığı, yalnız olmayan kişilere göre daha yüksekti.

“Yalnızlık halk sağlığı problemi ve toplumsal maliyetlere neden oluyor”

Çalışmanın yazarlarından ve Exeter Üniversitesi'nde halk sağlığı ekonomisi profesörü olan Antonieta Medina-Lara yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, yalnızlığın hem bir halk sağlığı sorunu hem de NHS önceliği olarak kabul edilmesinin önemini vurguluyor" dedi.

Lara , "Çoğu zaman göz ardı edilen yalnızlığın, önemli kişisel ve toplumsal maliyetlere yol açtığını" ekledi.

Dünya çapında insanlar yalnızlıkla boğuşuyor

Yalnızlıkla boğuşan tek ülke Birleşik Krallık değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yalnızlığın dünya çapında insanların yüzde 16'sını etkilediğini tahmin ediyor ve sosyal kopukluğu "küresel sağlık için ciddi bir tehdit" olarak görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sosyal izolasyon ve yalnızlık, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, depresyon ve anksiyete riskinin artmasıyla bağlantılı.

Pek çok ülke yalnızlıkla mücadele için plan başlattı

İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke, son yıllarda yalnızlıkla mücadele etmek için ulusal planlar başlattı; bu planlar, yaşlı yetişkinler gibi yalnızlık veya sosyal izolasyon riski altında olabilecek kişiler arasında hem yüz yüze hem de çevrimiçi bağlantıları teşvik ediyor.

Son araştırma, yaşın da sağlık harcamalarındaki farkta rol oynadığını gösteriyor. Yalnız gençler ve yaşlılar, yalnız olmayan akranlarına kıyasla çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, orta yaştaki insanlar için bu fark daha da daralıyor.

Araştırmacılar, yalnızlığın karmaşık kişisel ve toplumsal sonuçlarına ilişkin farkındalığın artmasının, bu sorunu ele almak için daha somut adımlar atılmasına yol açacağını umduklarını söyledi.

Medina-Lara, "Bunları görünür kılarak, insanların bağlantı kurmasına, refahını iyileştirmesine ve nihayetinde sağlık hizmetleri üzerindeki yükü azaltmasına yardımcı olacak yeni yaklaşımları teşvik etmeyi umuyoruz" dedi.