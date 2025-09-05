Fransa'da büyük müze soygunu! 9,5 milyon euro değerindeki ‘ulusal hazineler’ çalındı

Fransa'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon euro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde meydana geldi.

Mizede 9,5 milyon euroluk hırsızlık

Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon euro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Koleksiyonunda 18 binden fazla eser bulunuyor

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.