Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyor

Brezilya’da yapılan araştırmada, bilim insanları küresel ölçekte milyonlarca insanın tükettiği aspartam, sakarin, asesülfam potasyum, eritritol, ksilitol ve sorbitolün hafıza, dil ve bilişsel yetenekler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ortaya koydu.

Bu maddeler beyne hasar veriyor

Araştırmacılar bu maddelerin beyne nasıl hasar verdiğini anlama çalışıyor ancak önceki araştırmalar, bu tatlandırıcıların beyinde kan pıhtılaşmasına ve enfeksiyona neden olduğunu göstermişti.

1.5 yıl daha hızlı yaşlanlandırıyor

Asitli içecekler, düşük kalorili tatlılar, yoğurtlar ve atıştırmalıklarda sık bulunan bu altı tatlandırıcı, milyonlarca kişi tarafından kilolarını korumak, kan şekerini kontrol altında tutmak ve çürüklerin önüne geçmek için kullanılıyor.

Araştırmada ayrıca tatlandırıcıları en fazla tüketen kişilerin beyinlerinin, tüketmeyenlere kıyasla 1.5 yıl daha hızlı yaşlandığı tespit edildi.

Günde bir diyet kola yetiyor!

Araştırmacılar çalışmalarına katılan grubun tükettiği en fazla tatlandırıcı miktarının günde 190 ila 200 miligram olduğunu belirtti. Bu da bir diyet kolada bulunan miktara tekabül ediyor.

Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada tatlandırıcı kullanan 12 bin yetişkin sekiz yıl boyunca takip edildi ve düşünme yetilerinin nasıl etkilendiği izlendi. Bu kişilerin yaş ortalamalarının 52 olduğu ve çoğunun ülkenin altı büyük şehrinde kamu çalışanları olduğu belirtildi.

60 yaşın üzerindekilerde etkisi olmadı

Araştırma sonucunda durumdan en çok etkilenen kişilerin diyabet hastaları olduğu görüldü.

Diikat çekici bir diğer bulguysa beynin yaşlanmasının 60 yaş altındaki kişilerde hızlanması oldu. Araştırmacılar daha yaşlı yetişkinlerde tatlandırıcıların beyin fonksiyonları üzerinde gözle görülür bir etkisi olmadığını belirtti.

Brezilyalı araştırmacılar ayrıca bazı meyvelerde ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan tagatozun da beyin üzerindeki etkisini araştırdı ve çalışmada beyin sağlığıyla bağlantısı olmayan tek madde olduğunu gördüler.